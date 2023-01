Milano | violentano in gruppo studentessa dopo la discoteca | polizia arresta due giovani

(Di venerdì 20 gennaio 2023), 20 gen. (Adnkronos) - Lacoordinata dalla Procura della Repubblica di, ha eseguito ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, su richiesta dei pubblici ministeri del V Dipartimento, nei confronti di due cittadini italiani di 22 e 23 anni gravemente indiziati, in concorso con altri tre coetanei, della violenza sessuale dicommessa lo scorso marzo 2022 ai danni di unaamericana. Secondo quanto ricostruito dalla Procura della Repubblica diche ha diretto gli agenti della 4^ Sezione specializzata della Squadra Mobile, la giovane americana, al termine di una serata trascorsa incon delle amiche, aveva accettato un passaggio in auto da cinqueche, invece di ...

La Svolta

...] Attualità Genova In Primo Piano Treni, dal 12 dicembre Italo collegherà Genova a, Roma e Napoli Posted on 18 Novembre 2021 17 Novembre 2021 Author Redazione Genova sarà collegata con...... tutti ragazzi chiusi in una cella del carcere minorile Beccaria dinella notte tra il 7 e l'... In due loe lo picchiano, il terzo fa la guardia davanti alle sbarre per controllare che ... Ultimo'ora: Milano: violentano in gruppo studentessa dopo la ... Milano, 20 gen. (Adnkronos) - La polizia coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito ha eseguito l ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, su richiesta ...Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e rapina: il giovane, di origine gambiana, è accusato di aver violentato una ragazza di ...