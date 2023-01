Milano | treno contro segnale in stazione Centrale | ritardi e deviazioni

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Circolazione fortemente rallentata nel nodo dia causa di unregionale dird che in manovra, senza passeggeri a bordo, ha superato indebitamente un tronchino di sicurezza provocando danni alla linea elettrica e a un fascio di binari. Ciò ha reso indisponibili alcuni itinerari di arrivo e partenza da. I treni sulla direttrice Torino-Roma non raggiungonoma fermano aRogoredo e Rho Fiera. I treni della direttrice Torino Venezia fermano a Certosa e Lambrate. I tecnici di Rfi, fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana, sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore. L'articolo proviene da Italia Sera.