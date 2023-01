Milano | ordinanza stupro studentessa | ' arrestati per hanno capito disvalore azioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023), 20 gen. (Adnkronos) - Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, calciatori del Livorno, finiti ai domiciliari - su richiesta della procura di- con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di unaamericana"agito in un contesto ludico e ricreativo, approfittando dello stato 'alterato' della giovane". Le modalità con cui è stata compiuta la violenza "appaiono particolarmente allarmanti e denotano la spregiudicatezza degli indagati, in quanto risultano suscettibili di essere utilizzate dagli stessi in innumerevoli altri episodi". Lo scrive nell'di custodia cautelare il gip diSara Cipolla che ha accolto la tesi del pm Alessia Menegazzo e dell'aggiunto Letizia Mannella. Gli"potrebbero verosimilmente in ...