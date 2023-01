Milano | ordinanza | Mattia a padre ' video ci scagionano su stupro studentessa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023), 20 gen. (Adnkronos) - Ci sarebbero deichei ragazzi che risultano indagati per la violenza di gruppo nei confronti di una 22enneamericana abusata la notte tra il 26 e il 27 marzo scorso in un appartamento in zona viale Libia a. Sono gli stessi ragazzi, colpiti dall'firmata dal gip diSara Cipolla, a rivelare questi particolari in alcune intercettazioni che seguono la perquisizione eseguita a settembre. Il 23 settembre 2022 il calciatore del LivornoLucarelli (finito ai domiciliari con il compagno di squadra Federico Apolloni) chiama ilCristiano, anche lui ex giocatore, e lo informa che Federico avrebbe cancellato unche riprenderebbe ...