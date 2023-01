Milano - Il collettivo 'sgonfiagomme' delle Suv colpisce ancora

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Continuano le azioni dimostrative del sedicentesuv-versive che, a, hanno sgonfiato i pneumatici di alcune Suv parcheggiate in una strada cittadina (via Mameli), lasciando volantini che giustificano la loro lotta in nome di un presunto ambientalismo. Questa volta, però, uno dei proprietarivetture ha presentato denuncia ai carabinieri e suscitato le reazioni di politici del Municipio 4, la zona cittadina in cui è avvenuto il fatto. Il precedente. Qualche mese fa, il medesimoaveva condotto un'azione analoga a Torino, rivendicando il gesto con le medesime motivazioni (Se i Suv fossero uno Stato, sarebbero il sesto con le emissioni più alte al mondo e così via), formulate in un italiano approssimativo. Nella città piemontese la questura aveva aperto un'indagine, ...

Agenzia ANSA

