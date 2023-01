Milano | arrestati due calciatori 20enni del Livorno per violenza di gruppo su una studentessa americana

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Due giovanidelsono stati sottoposti agli arresti domiciliari con l’accusa disessuale di. Si tratta dell’ex Follonica Mattia Lucarelli, 23enne e figlio dell’ex attaccante delCristiano, e il compagno di squadra Federico Apolloni, classe 2000. I fatti risalgono allo scorso marzo 2022, quando unasarebbe stata abusata a. Secondo quanto ricostruito dalla procura del capoluogo lombardo, la giovane vittima sarebbe stata violentata dopo aver accettato un passaggio in auto da cinque ragazzi, a seguito di una serata passata in discoteca con delle amiche. Le avevano promesso che l’avrebbero riaccompagnata a casa:, invece l’avrebbero portata in un’abitazione in centro città e costretta a ...

