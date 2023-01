Milan | Ursino su Messias | “Penso che possa migliorare ancora”

Milan News

La sfida colha esalto le caratteristiche di Michel, buttato nella mischia con la squadra in ... C'era anche il pressing del Crotone conche aveva insistito per averlo, ma alla fine Adopo è ...Commenta per primo Beppe, ex direttore sportivo del Crotone, a Radio Firenze Viola: 'Nell'ultimo giorno di mercato quando Messias era già praticamente un giocatore del, la Fiorentina sondò il terreno, però senza ... Ursino su Messias: "Può migliorare ancora. Pioli sa come centellinarlo" Beppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, ha rilasciato qualche dichiarazione su Junior Messias. Le sue parole Beppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, ha rilasciato qualche dichiarazio ...L'ex ds del Crotone, Beppe Ursino, ha parlato di Junior Messias e del suo ambientamento al Milan: "Sono particolarmente felice perché è un ragazzo straordinario ...