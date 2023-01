Milan | un giocatore in bilico

Fantacalcio ®

Non c'è dubbio che Mike Maignan sia stato uno dei giocatori chiave nella vittoria dello scudetto deldella passata edizione. Ilfrancese è una presenza importante non solo per le sue ...Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal.... Infortunati. Ballo - Touré (lussazione acromion - claveare). Florenzi (operazione al tendine ... Moratti: "Dzeko, che giocatore! Inter e Milan ancora in corsa per lo scudetto" MILANO - Solo il tempo lo dirà e magari i discorsi a giugno saranno differenti da quelli di oggi, ma è innegabile che la settima sessione di mercato condotta da Paolo Maldini e Ricky Massara, sia sta ...Brutte notizie per l' Inter: il futuro di Milan Skriniar sembra sempre più lontano dalla sponda nerazzurra di Milano. Il difensore, che è in nerazzurro dalla stagione 2017/18, in questo momento non è ...