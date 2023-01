Pianeta Milan

Ripresa: prova subito a scuotersi il, con una frustata che sibila non lontano dalla traversa. Le tiepide speranze rossonere, già diluite dal tempo che scorre, vengono del tuttoal 77': ...Per sua ammissione dovevano esserle care le prima conoscenza carnali, una voltale abatjour dei salotti borghesi del Gran, perché di sicuro non si è fatta mancare niente la Letizia Maria ... Milan, spente le stelle dello Scudetto: ecco la missione di Pioli La Gazzetta dello Sport facendo oggi il punto sul momento nero che sta attraversando il Milan in questo inizio di 2023, ha specificato che i rossoneri non sarebbero comunque intenzionati ...Tanti i problemi mostrati dal Milan in questo inizio del 2023. Gli obiettivi stanno andando tutti a fumo. Serve rialzare la testa subito ...