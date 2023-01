Pianeta Milan

... esattamente al 5 febbraio 1950: quel giorno ilbatté la Juventus a Torino con l'incredibile ... Nel secondo tempo l'Inter andò in doppio vantaggio con lo svizzero Vonlhanten e, ma poi venne ...Mancano tre tappe nella lotta a chi sbaglia meno per vincere lo scudetto . Ilè davanti all'Inter ma Carloindica dove potrebbero inciampare entrambe da qui alla fine. L'ex giornalista Rai sui suoi profili social scrive Milan, Nesti: “Ad oggi si salvano solo Tatarusanu e Bennacer” Carlo Nesti, noto giornalista, ha commentato così su Facebook il momento negativo del Milan: "Il Milan non è l’Araba Fenice, che risorge dalle ceneri dopo ...I nerazzurri fanno festa a Riyad, con il Milan battuto 3-0. Le due milanesi scendono in campo con la rosa migliore, Barella torna in campo dal primo minuto, mentre per il Milan Kjaer in campo al posto ...