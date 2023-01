Milan | nessun segnale dagli acquisti estivi | il punto della situazione

Sport Mediaset

finale romantico:Skriniar lascerà l' Inter per andare al Paris Saint Germain . Ne sono certi i quotidiani francesi, che ormai danno per fatto l'accordo tra il difensore slovacco e il Psg:...La giunta Sala, invece, si era espressa favorevolmente sul progetto di Inter echiedendo ... aggiungendo 'Sgarbi non hatitolo per dire sì o no, non ha mezza delega'. ... Leao-Milan, nessun incontro fissato per il rinnovo - Sportmediaset MILANO - Il crollo del Milan negli ultimi dieci giorni hanno portato a delle riflessioni pure sulle scelte di mercato effettuate dal club durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. Ad oggi l’i ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...