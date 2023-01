Milan | la retroguardia di Pioli vacilla | urge il ritorno di Maignan

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Non è stato un inizio di 2023 facile per Stefano, che sembra aver smarrito la retta via soprattutto nel reparto arretrato. I rossoneri avevano chiuso la scorsa stagione con la miglior difesa del campionato con soli 31 gol subiti in 38 match, mentre lo score di questa stagione dice già 20 quando deve ancora finire il girone di. Preoccupa soprattutto il rendimento delle ultime cinque gare dove Calabria e compagni, ancora senza clean sheet, hanno già 9 reti al passivo. Se la rimonta contro la Roma poteva sembrare casuale, con due gol presi da palla inattiva dopo una partita senza rischi contro un attacco di livello, le due reti di Lecce e soprattutto le tre prese nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter hanno confermato come ci sia qualcosa da rivedere nelladei campioni d’Italia. Pesano le ...

