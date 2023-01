Milan-Inter | grande successo televisivo | ecco i numeri

Il primo match è stato- Parma il 10 gennaio (2 - 1), poi- Torino (mercoledì 11, vittoria dei granata). Due partite il 12: Fiorentina - Sampdoria 1 - 0, Roma - Genoa 1 - 0. Martedì 17 la ...ROMA - "Forza, forza Maldini !" : è l'incitamento di un tifoso prima della gara di Supercoppa italiana ... il tifoso indossa la maglia nerazzurra dell'. La domanda nasce spontanea: quando è ...Monica Bertini, nella serata trionfale dell'Inter che ha distrutto il Milan anche per la regina di Mediaset le cose sono andate alla .... Le reti di Dimarco, Dzeko - il migliore in campo - e Lautaro M ...Il Milan, molto attivo in questa sessione di mercato, sta cercando di sistemare tutti i reparti scoperti. Ieri visite mediche per il difensore ma niente Björg. Il Milan, come anticipato ieri mattina d ...