Milan | il Torino vuole Tatarusanu

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilnon rinnoverà il suo contratto e a fine stagione e per Cipriansi stanno aprendo diverse vie di mercato. Una secondo...

Sky Sport

: con e senza Maignan, cosa dicono i numeri. Il confronto statistico tra Maignan e Tatarusanu ...dopo un ottimo avvio ha cominciato a scricchiolare a cominciare dalla sconfitta contro il...Riad, che significa 'giardini', ha tolto le radici al. Tutte le certezze di una vita con Pioli, strappate a forza. È quella la squadra che ha vinto ... che dopo le sconfitte con Psv eaveva ... Milan-Torino 0-1 dopo i supplementari: decide un gol di Adopo Tanti i problemi mostrati dal Milan in questo inizio del 2023. Gli obiettivi stanno andando tutti a fumo. Serve rialzare la testa subito ...Gennaio nero: stagione da zero titoli vicina. Serve reagire per salvare il posto Champions. Il feeling Cardinale-Maldini al test del 2023 ...