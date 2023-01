Milan | esami ok per Maignan | ecco quando potrebbe tornare in campo

Sport Mediaset

Dopo la pesante sconfitta in Supercoppa italiana , arriva finalmente una buona notizia per i tifosi delche aspettano il ritorno in campo di Mike Maignan . Gli ultimihanno dato riscontri ...... ha l'essenza di un peccato capitale per le sorti della stagione del. Una capacità di ... Glistrumentali cui si è sottoposto Maignan nella giornata di oggi, hanno riacceso la speranza di ... Milan, esami positivi per Maignan: l'obiettivo è il Tottenham - Sportmediaset L’estremo difensore francese inizia a vedere la luce in fondo al tunnel: dagli ultimi esami strumentali emerge un miglioramento. L’assenza di Mike Maignan si è sentita molto negli ultimi tempi e il Mi ...Dopo dieci giorni infernali culminati con una batosta in un derby che assegnava un trofeo, l'ambiente rossonero aveva un bisogno spasmodico di qualche speranza. La notizia arrivata ieri ...