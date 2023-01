Milan | dopo il ko altri guai in arrivo | l’ultim’ora è sconcertante

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter in Arabia Saudita può avere ripercussioni per ilche adesso deve affrontare ancheproblemi PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ilsta attraversando il periodo più difficile della stagione.i due pareggi consecutivi tutt’altro che soddisfacenti in campionato contro Roma e Lecce è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Milan News

... Gullit e Van Basten non riescono a incidere contro il Genoa , e quando Sacchi lo manda dentro al 72esimopochi secondi il Condor segna regalando la vittoria al. Chiaramente in quella ...... oltre a Serie A, Premier League, Liga e Coppa di Francia torna in campola lunga sosta ... Per via della finale di Supercoppa Italia giocata a Riyahd, le partite di Inter esono infatti state ... Deloitte - Dopo la Premier c'è il Milan per incremento ricavi. Club rossonero in controtendenza col... Parla Alessandro il figlio di Bruno Beatrice, ex mediano della Fiorentina anni ‘70, morto 39enne, nel 1987, per un ciclo scellerato di raggi Roentgen ...Maldini - ieri a Bergamo insieme alla moglie per seguire il figlio Daniel in Atalanta-Spezia (ma ha così buttato un occhio su Kiwior e Hojlund, vecchi pallini) - qualche giorno fa dopo l'ufficialità d ...