Milan | buone notizie dagli esami di Maignan | potrebbe tornare contro il Tottenham in Champions

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ritorno in campo di Mikeè sempre più vicino. Il portiere delsi è infatti sottoposto ad alcuniil cui esito è stato positivo, al punto da poter stabilire una data per il rientro. Il francese punta asul terreno di gioco in occasione del match del 14 febbraio, valido per gli ottavi di finale diLeagueil. Cinque mesi dopo l’ultima partita giocata, prima che il problema al polpaccio lo tenesse fuori a lungo,finalmentea difendere i pali del. SportFace.

Sportitalia

"I missili anticarrodi fabbricazione italiana catturati al nemico aiutano i difensori della Repubblica Popolare di Donetsk a combattere i neonazisti ucraini. Almeno quest'arma è inmani",..."I missili anticarrodi fabbricazione italiana catturati al nemico aiutano i difensori della Repubblica Popolare di Donetsk a combattere i neonazisti ucraini. Almeno quest'arma è inmani. Milan, buone notizie dall'infermeria: in gruppo Kjaer e Origi Monica Bertini, nella serata trionfale dell'Inter che ha distrutto il Milan anche per la regina di Mediaset le cose sono andate alla .... Le reti di Dimarco, Dzeko - il migliore in campo - e Lautaro M ...L'Inter è tornata da Riad con la Supercoppa Italiana conquistata contro il Milan e ora attende l'Empoli per trovare continuità anche in campionato ...