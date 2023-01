Miguel Oliveira | “Non so quando | ma sarò campione in MotoGP”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Voglia di stupire e consapevolezza dei propri mezzi.è pronto per stupire: dopo essersi lasciato non semplicemente dalla KTM, il motociclista si è accordato con RNF Team che dal prossimo anno sarà la seconda squadra della nuova flotta di Aprilia. Il portoghese ha rivolto il suo sguardo verso l’orizzonte pesando al futuro imminente: il lusitano ha affermato, infatti, di essere convinto di poter diventaredel mondo dellanel corso della sua carriera. Le dichiarazioni di(Credit foto Gold and Goose)Ecco cosa ha dettoai microfoni di Antena 1, emittente portoghese che ha intervistato ultimamente il nuovo pilota del team satellite di Aprilia: “Non direi che KTM si sia comportata male ...