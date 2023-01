Migranti | Piantedosi | decongestionare porti di Sicilia e Calabria

(Di venerdì 20 gennaio 2023) "La mia espressione 'carico residuo'? L’ho già detto, per me la parola carico significa responsabilità, se il problema era una parola vuol dire che tutto il resto andava bene". Lo ha detto il ministro...

Il Fatto Quotidiano

Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, ospite di "Piazza Pulita", La7. Sull'approdo delle navi ong lontano dal punto di arrivo ha chiarito: "Non abbiamo mai calcolato il ...... ha formulato questa proposta in una lettera al ministro degli Interni Matteo. Sergi, volto storico della cooperazione italiana allo sviluppo, sottolinea nella missiva che la conferenza "... Migranti, organizzazione umanitarie: “Abrogare decreto Piantedosi, non è emendabile” Il ministro dell'Interno smentisce trattative con Matteo Messina Denaro: "Non sapevo dell'imminente cattura". Poi sulle intercettazioni: "Sono importanti, sicuramente per i reati di terrorismo e mafia ...Dalla Tunisia, dove si è recato in visita di Stato con il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ieri, 18 gennaio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi racconta di una missione congiunta ...