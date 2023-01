Migliora il tempo su tutta la Lombardia | weekend con poche nuvole

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il minimo depressionario responsabile del peggioramento di giovedì si sposta verso sud determinando unmento delle condizioni atmosferiche sullabuono nei prossimi giorni con temperature consone ai valori del periodo dopo il lungo periodo sopra la media tra fine dicembre e inizio gennaio. Vediamo nel dettaglio le previsioni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 20 gennaio 2023Previsto: al mattino poco nuvoloso sui monti con qualche addensamento su Alpi più settentrionali mentre su pianure avremo possibilità di nuvolosità residua o nebbie in diradamento. In giornata ulterioremento con cielo poco nuvoloso ovunque con assenza di fenomeni.Temperature: massime in pianura stazionarie o in leve aumento e comprese tra 4 e 7°C. Minime in calo con valori ...