Meteo Italia | neve | vento e freddo fino alla fine di gennaio

iLMeteo.it

Pieno inverno in, con il freddo che si sposta anche verso le regioni meridionali: il ciclone Thor è in piena ... Oltre al vento e alle mareggiate sarà un venerdì nero dal punto di vistacon ...Saranno dieci giorni di gelo e neve in molte zone d'. Le previsioniavevano parlato già i giorni scorsi dell'arrivo del freddo, quello vero. L'inverno che finora è mancato, quindi, sta per fare capolino, le temperature caleranno ... Meteo: da Venerdì ciclone Thor esplosivo, si rischiano conseguenze pesanti su almeno mezza Italia L’inverno è arrivato in Italia. Da Nord a Sud nei prossimi giorni è previsto freddo e maltempo. E la situazione non dovrebbe migliorare almeno fino a fine mese. È pieno inverno in Italia con il freddo ...Maltempo in Italia. Scatta l'allerta meteo in 10 regioni: arancione in Campania. L'inverno è arrivato in Italia portando freddo e maltempo da Nord a Sud, e fino alla fine del mese ...