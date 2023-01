Meteo | in arrivo forti raffiche di vento e piogge a Palermo | sensibile calo termico

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Aria fredda eventi sono inin Sicilia. La causa di questa forte ondata di maltempo è una perturbazione atlantica che porterà clima in generale freddo e invernale. Questo vortice ciclonico sarà responsabile non soltanto die temporali, ma anche di nevicate oltre i 700-1200 metri. Ledi, specie sulla Sicilia settentrionale, potranno soffiare alla velocità di 90 km/h o oltre. Nel trapanese e nel palermitano il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato un bollettino di allertagialla per “condi-avverse”. Le previsioniper venerdì 20 gennaio aFino a mezzogiorno il tempo sarà perturbato condimoderate e qualche ...

iLMeteo.it

AGI - Vortice depressionario in transito sul Mar Tirreno e spiccato maltempo insull'Italia, specie al Centro - Sud dove avremo fenomeni anche intensi e localmente a ...del Centroitaliano ...Allerta: ancora maltempo sul Lazio. Ieri tromba d'aria su Ladispoli e grandinata a Cerveteri ... Preoccupazione ovviamente tra i presenti che all'della tromba d'aria hanno temuto le ... Meteo: Neve in arrivo al Centro-Sud, sarà copiosa e cadrà anche sulle coste; zone coinvolte [Mappe] Saranno dieci giorni di gelo e neve in molte zone d’Italia. Le previsioni meteo avevano parlato già i giorni scorsi dell’arrivo del freddo, quello vero. L’inverno che finora è mancato, quindi, sta… Le ...Da giorni esperti meteo, incluso il nostro, e Protezione civile parlano di quella in arrivo anche sull’Abruzzo come della prima vera ondata d’inverno. Temperature in picchiata ovunque, quota neve in ...