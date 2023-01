Messina Denaro protetto dalla politica? Per il ministro Piantedosi riguarda più il passato | “Non ci sono elementi” Le parole a La7

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Per ildell’Interno, Matteo, il legame di protezione assicurato da parte dellaa esponenti mafiosi “più il“. Il titolare del Viminale lo ha detto ieri sera a Piazzapulita, su La7, ospite di Corrado Formigli, commentando i 30 anni di latitanza di Matteoha parlato di “borghesia mafiosa”, interpretando ledel procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia. Ma alla domanda del giornalista in studio, e cioè se il boss sia stato, ha risposto che “è una storia chepiù il. Credo che le lezioni delsiano state ...

Al Corriere della Sera ha espresso la sua preoccupazione per un vuoto normativo che potrebbe favorire il boss Matteo, appena catturato dalle forze dell'ordine. Il timore è nato per la ...- Tra gli oggetti sequestrati, spunta un quaderno con appunti personali su politica e appalti. Alle pareti il poster del film il Padrino. Ieri il boss, detenuto a L'Aquila, ha rinunciato a ...Il magistrato Nino Di Matteo ha parlato a RTL 102.5 in “Giletti 102.5”, trasmissione condotta da Massimo Giletti e Luigi Santarelli per discutere dell'arresto di Matteo Messina Denaro e fornire la sua ...#TgFlash Edizione del 20 gennaio delle ore 10,00 • Messina Denaro, in uno dei covi anche un poster de "Il Padrino" ...