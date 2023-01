Messina Denaro | perquisita un’abitazione vicino alla casa del fratello del boss | le immagini

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Perquisizione in corso adell’avvocato Antonio. I Carabinieri, insieme con i Cacciatori Sicilia, sono entrati attorno alle 14 indiin via Scuderi proprio a due passi dall’abitazione di Salvatoredelarrestato lunedì 16 gennaio, in via Selinunte. Recintata anchea Torretta Granitola,al Cnr, di proprietà sempre di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... i primi del 2023, chiamati a valutare come i più recenti sviluppi - dal caso accise alle primarie del Pd fino alla cattura di Matteo- hanno influito sul consenso ai partiti politici ...L'Ordine dei medici di Palermo ha richiesto alla direzione sanitaria della clinica palermitana La Maddalena di conoscere il nome del medico chirurgo apparso in un selfie con il bosse ...Secondo gli inquirenti sapeva benissimo che quello che portava in giro in auto - e alla clinica di Palermo dove è stato arrestato - era ...“È finita”. Queste le parole che Messina Denaro avrebbe detto al suo autista Giovanni Luppino quando ha capito che di lì a poco sarebbe finito in manette. Lo ha detto lo stesso Luppino al gip sostenen ...