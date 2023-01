Messina Denaro | Paparcuri | “Con l’arresto si chiude un cerchio | ma la mafia non è sconfitta Ora bisogna scoprire chi è il successore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Sono felice per me, per quei magistrati che hanno perso la vita per combattere Cosa Nostra e sono contento per quei ragazzini e quegli insegnanti che mi hanno scritto per gioire del”. Giovannipasseggia nei pressi del Palazzo di Giustizia di Palermo a pochi giorni dalla cattura di Matteo. Sopravvissuto all’attentato che uccise Rocco Chinnici e diventato poi lo storico consulente informatico del pool antidi Falcone e Borsellino,è stato anche l’anima del museo realizzato nel bunkerino del Tribunale, al piano ammezzato, in cui lavorarono i due magistrati. Con molta emozione racconta al fattoquotidiano.it la sua reazione alla notizia dele le sue aspettative ora: “Ero venuto qui subito dopo aver appreso la ...