Messina Denaro | nel terzo covo la scientifica con il georadar

: arrestato l'autista, per il Gip sapeva tutto Vertice a Ramstein per l'invio di nuove armi all'Ucraina Ospedali, riattivati i presidi di polizia a tutela dei sanitari Musica in lutto: ...... invero - anche tra miei vecchi colleghi, ho quindi molto apprezzato, e considerato esempio di grande professionalità dei Carabinieri, vedere le foto del boss mafioso Matteotradotto ...Le forze dell'ordine hanno controllato anche l'abitazione di un avvocato, dirimpettaio dei familiari del superboss.Il nome di Antonio Messina, 77 anni, un anziano avvocato massone radiato dall’albo, già coinvolto in passato in indagini che ruotavano attorno al nome di Matteo Messina Denaro, torna nuovamente d’attu ...