Messina Denaro | nei rioni di Campobello a caccia dei covi

Continuano le indagini per ripercorrere e ricostruire i giorni della latitanza di Matteo. Un terzo presunto covo è stato trovato sempre a Campobello di Mazara , in via San Giovanni 160, dopo quello in vicolo San Vito e via Maggiore Toselli. Nel terzo appartamento, trovato ...Covid, le varianti di Omicron in Italia LA SCHEDA Matteo: i covi, i complici, i soldi REPARTO DELL'ARMA Cos'è il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) COSI' MORI GIOVANNI FALCONE ...Il magistrato Nino Di Matteo ha parlato a RTL 102.5 in “Giletti 102.5”, trasmissione condotta da Massimo Giletti e Luigi Santarelli per discutere dell'arresto di Matteo Messina Denaro e fornire la sua ...#TgFlash Edizione del 20 gennaio delle ore 10,00 • Messina Denaro, in uno dei covi anche un poster de "Il Padrino" ...