Messina Denaro | la frase prima dell' arresto Chi era l' autista del boss

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Secondo gli inquirenti sapeva benissimo che quello che portava in giro in auto - e alla clinica di Palermo dove è stato arrestato - era Matteo. Per questo Giovanni Luppino, fermato dopo aver accompagnato ila La Maddalena di Palermo a bordoa sua Fiat Bravo per effettuare un ciclo di chemioterapia, resta in carcere. Apparentemente un uomo insospettabile ma ora accusato di favoreggiamento con l'aggravante mafiosa. A lui era affidato l'incarico "assegnato a persone di massima fiducia, in grado di garantire segretezza, sicurezza ed affidabilità degli spostamenti" del supere proprio lui- secondo quanto emerge nell'ordinanza di custodia cautelare del gip Fabio Pilato- sarebbe "custode di segreti e prove". A Luppino il superavrebbe consegnato il suo ...