Messina Denaro | la famiglia | ' Da sempre ripudiamo Matteo' Il coraggio di figlia e nipote

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lorenza, 26 anni, si è allontanata dal clan. Nei diari del boss lo sfogo per non averla mai vista. Giuseppe, 33 anni, ha perso il padre che si pentì. 'Non lo considero mio zio, il mio idolo è ...

Lorenza, 26 anni, si è allontanata dal clan. Nei diari del boss lo sfogo per non averla mai vista. Giuseppe, 33 anni, ha perso il padre che si pentì. 'Non lo considero mio zio, il mio idolo è ...Abbiamo a cuore la tua privacyLo ha detto in un’intervista a Porta a Porta su Rai 1 E’ un’ipoesi da verificare ma al momento non si puo confermare”. Secondo il comandante del Ros dei carabinieri sono "solo ipotesi". Il comandante ...Parliamo di questo, di guerra in Ucraina e nuovamente dell'arresto di Messina Denaro perchè tra i più soddisfatti della fine latitanza c'è l'ex questore di Piacenza Rino Germanà che nel 1992 era ...