Messina Denaro | intercettazioni | Ischia e covid | il De Luca pensiero sui temi del momento

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“L’arresto di Matteo, che viene considerato da tutti il capo della mafia siciliana, è un successo straordinario dello Stato, delle forze dell’ordine e della magistratura. Dovremmo limitarci ad esprime il nostro apprezzamento alla magistratura e alle forze dell’ordine, sono loro che hanno lavorato per anni a questo risultato“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso del suo consueto intervento del venerdì su Facebook. In merito al fatto cheper tanti anni abbia vissuto nella sua terra, Deinvita a “stendere un velo pietoso”.“Come sempre registriamo un eccesso di teatralità e propagandismo – aggiunge in diretta Fb – tutti pronti a rivendicare meriti che non hanno per il resto manteniamo sobrietà, ...