Messi vs Ronaldo | chi ha vinto il premio di mvp dell'amichevole

Corriere dello Sport

...dell'Al Nassr che ieri ha debuttato dall'altra parte del Mondo segnando una doppietta nell'amichevole contro il Psg di. Ma se fisicamente è in Arabia Saudita, mentalmente a quanto pare...Leggi Anche A Riyad la partita dei ricconi con: un biglietto pagato 2,6 milioni di euro L'investimento nella Formula 1 però supererebbe di gran lunga tutti gli altri, sia per costo ... "The last dance": Ronaldo contro Messi fa impazzire i social FOTO Cristiano Ronaldo, niente sconti dell'asse portoghese nei confronti della sua ex squadra. E la Juventus comincia davvero a tremare ...Cristiano Ronaldo Junior, figlio del campione portoghese, ha preceduto di qualche ora il debutto del padre in terra araba: anche il primogenito di CR7 ha messo a segno una doppietta, buon sangue non m ...