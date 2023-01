Mercedesz Henger | “Con Nico ho fatto io il primo passo”

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 20 gennaio 2023)si sbottona con i follower e su Instagram rivela qualche dettaglio privato sull’inizio della sua storia conD’Amore. L’ha presentato all’improvviso a Capodanno, con un post che li ritraeva abbracciati in acqua durante la vacanza a Sharm-el-Sheik. Oggi rivela: “Sono stata io a fare il” e racconta che il loroincontro è stato per motivi di lavoro. La love story diD’Amore ha incuriosito i follower dell’influencer, che non perdono occasione di tempestarla di domande su come sia iniziata tra loro. “Avete ragione, inizio a rispondere ad alcune”, scrive rivelando di essere stata lei a prendere l’iniziativa. “Le prime parole riguardavano per l’appunto il suo brand perché la ...