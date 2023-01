MERCATO MILAN E TOP NEWS – Il rinnovo di Leao e il Nuovo Stadio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ildi Rafaele le novità sulsono solo alcune delle notizie più importanti della giornata in casa

Milan News

... sempre su Facebook, l'ambasciata russa aveva pubblicato invece foto dei missili anticarro '' ... molte armi della Nato, fornite al regime di Kiev, finiscono sulnero e vengono rivendute ...Nessun finale romantico:Skriniar lascerà l' Inter per andare al Paris Saint Germain . Ne sono certi i quotidiani ...che Skriniar possa raggiungere la Francia già in questa finestra di. ... Gazzetta - Se parte Bakayoko il Milan potrebbe tornare sul mercato MILANO - Il crollo del Milan negli ultimi dieci giorni hanno portato a delle riflessioni pure sulle scelte di mercato effettuate dal club durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. Ad oggi ...E' un momento delicato in casa Milan, tra le voci su Pioli e il mercato: ecco tutte le ultime news racchiuse nella nostra raffica rossonera ...