Memoria genera Futuro Gli appuntamenti di Roma Capitale per il Giorno della Memoria 2023

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dal 23 al 30 gennaio, oltre 40 eventi in tutta la città tra mostre, incontri, presentazioni di libri, eventi per le scuole, concerti, spettacoli e proiezioni cinematografichesi prepara a celebrare ildel 27 gennaio, anniversarioliberazione del campo di Auschwitz, con “”, un nutrito numero disparsi nella città che, dal 23 al 30 gennaio, rievocheranno i fatti e l’orroreShoah, ossia la deportazione e lo sterminio nei lager nazisti di milioni di ebrei, e ricorderanno anche la persecuzione e l’uccisione di Sinti e Rom, omosessuali, Testimoni di Geova, militari e oppositori politici di ...

ConFuturo Roma Capitale si prepara a celebrare il Giorno delladel 27 gennaio , anniversario della liberazione del campo di Auschwitz. In palinsesto un nutrito numero di ...... sul significato di costruire un laboratorio permanente della. Fra tutte, da sottolineare ... "Il sonno della ragionemostri: il Novecento " sottolineano i promotori dell'evento - ha ... "Memoria genera Futuro", gli appuntamenti di Roma Capitale per il ... Oltre 40 mostre, incontri, presentazioni di libri, eventi per le scuole, concerti, spettacoli e proiezioni cinematografiche in diversi spazi della città.«Zohar-Ricorda» è il titolo del progetto espositivo curato da Giorgia Calò che i musei civici di Roma ospiteranno in occasione delle celebrazioni della Giornata ...