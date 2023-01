Meloni | un ddl con aggravante per i reati di mafia Intercettazioni | è ancora scontro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) - Il ministro Nordio nelle sue comunicazioni sull'amministrazione della giustizia ha ribadito l'intenzione di modificare le norme in senso restrittivo, ma non per idie terrorismo, per ...

TGCOM

- Il ministro Nordio nelle sue comunicazioni sull'amministrazione della giustizia ha ribadito l'intenzione di modificare le norme in senso restrittivo, ma non per i reati di mafia e terrorismo, per ...La supermedia delle liste approfondimentoGiustizia, con aggravante mafiosa si procede d'... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Leader politici più apprezzati,... Ddl Anziani, Meloni: "Siglato patto per la terza età" Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia: tutta la maggioranza di governo ha presentato un ddl contro la 194. E quando esplode la polemica provano a ...“Il Disegno di legge delega in favore degli anziani approvato ieri dal Consiglio dei Ministri va nella strada giusta per migliorare l’assistenza alle fasce di popolazioni più fragili”. È quanto commen ...