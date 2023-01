Meloni | “Siglato il patto per gli anziani | sono il cuore della società” | tutte le misure approvate dal Cdm

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Via libera del Consiglio dei ministri a un disegno di legge che introduce deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Le deleghe, spiega una notapresidenza del Consiglio, divulgata al termine dell’incontro a Palazzo Chigi, prevedono una riforma volta ad attuare le normelegge di bilancio 2022. E, con specifico riferimento alla categoria deglinon autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La riforma introduce l’«assegno unico per gli»: graduato sulla base del bisogno assistenziale ed erogabile a scelta del beneficiario sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona.per la terza età,...