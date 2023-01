Meloni ottiene cambio di Rivera al Tesoro | prossimo scoglio il Mes

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Giorgiaè stata accontentata. La presidente del Consiglio aveva ormai da qualche settimana chiesto unal vertice del, con la sostituzione del direttore generale Alessandro, e il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla sostituzione. Nominato dal ministro Giovanni Tria nel 2018 (governo Conte I),fino ad allora aveva gestito per il Mef le principali crisi bancarie. Confermato da Mario Draghi, fin da subito non aveva però incontrato le simpatie della presidente del Consiglio. Una scarsa fiducia (che sarebbe stata ulteriormente incrinata nelle ore decisive per l'approvazione della manovra di bilancio) che l'aveva convinta a chiederne la rimozione.Una richiesta su cui, inizialmente, secondo quanto si apprende, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ma non ...