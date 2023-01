Meghan Markle è esplosa | totalmente esclusa da “Spare” Harry | “Un’assurdità”

Leggi su dilei

(Di venerdì 20 gennaio 2023)non ha più bisogno diper far parlare di sé e così l’ha semplicemente messa da parte. Sua moglie è statadal progetto die non compare in nessuna delle interviste che ha rilasciato per pubblicizzare il suo libro. La reazione della Duchessa non è stata delle migliori, pare che anche questo si aggiunga ai motivi che l’hanno convinta a chiedere il divorzio. E intanto il Principe bolla come assurde alcune rivelazioni fatte sulla sua dolce metà. Ma procediamo con ordine. OffertaIl libro diin vendita anche online ...