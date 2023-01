Medicina e sport insieme per stili di vita sani | protocollo Foce-Coni

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il mondo dellae quello dellosi alleano per migliorare glididegli italiani. La, Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi, e il, Comitato olimpico nazionale italiano, lavorerannoper promuovere progetti di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione del cancro e di altre malattie. Ieri a Roma i presidenti di, Francesco Cognetti e Giovanni Malagò, hanno firmato und’intesa della durata di 3 anni. “Saranno avviate iniziative dedicate all’intera popolazione (adolescenti, adulti, anziani), anche all’interno di scuole e università – spiega una nota – Verranno coinvolti come testimonial autorevoli atleti e rappresentanti ...

AUSL Modena

Il mondo dellae quello dellosi alleano per migliorare gli stili di vita degli italiani. La Foce, Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi, e il Coni, Comitato olimpico nazionale italiano, ...... con oggi tre tronfi dopo il 2018 e il 2022 ma anche il tracciato su cui sempre lo scorso anno una caduta nel SuperG del giorno successivo la costrinse a scrivere una pagina di storia della... Medicina dello Sport, nel 2022 gli atleti valutati nella nuova sede ... (Adnkronos) – Il mondo della medicina e quello dello sport si alleano per migliorare gli stili di vita degli italiani. La Foce, Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi, e il Coni, Comitato ...Conto alla rovescia per l'inaugurazione da parte di Sport e Salute della "Palestra della Legalità - Opera Don Giustino" a San Basilio a Roma. (ANSA) ...