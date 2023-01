Mechanic Resurrection | trama | cast | trailer e streaming del film

(Di venerdì 20 gennaio 2023): tutto quello che c’è da sapere sulsu Italia 1è un avvincente thriller del 2016 in onda questa sera, venerdì 20 gennaio 2023, su Italia 1 dalle 21.20. Ilè diretto da Dennis Gansel e interpretato da Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones e Michelle Yeoh. Si tratta del sequel di Professione assassino. Ma qual è la, il, ile dove vedere in? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Dopo aver finto la propria morte, l’esperto e meticoloso sicario Arthur Bishop vive tranquillamente a Rio de Janeiro sotto il nome di Otto Santos. Qui viene rintracciato da una ...

Sky Tg24

- alle 21.20 su Italia 1 (Azione, Thriller, 2016, durata: 98 Min) Un film di Dennis Gansel, con Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine, ...è un film del 2016 di genere action/thriller diretto da Dennis Gansel, sequel della pellicola del 2011 Professione assassino . Il protagonista è Arthur Bishop, il più pericoloso ... Mechanic: Resurrection, il cast del film con Jason Statham e Jessica Alba Per la prima serata in tv, venerdì 20 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di ”The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. Il talent dedicato a cantanti over 60 di grande ...Con: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Natalie Burn, Sam Hazeldine, Yayaying Rhatha Phongam, Raicho Vasilev, John Cenatiempo Trama: Una nuova missione per il sicario tra più ...