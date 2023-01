McKennie intriga sempre di più | la richiesta viene dalla Germania

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Westonè tra i giocatori che è cresciuto di più in quest’ultimo periodo e non sorprende il fatto che alla Juve arrivino offerte. Finalmente siamo tornati a rivedere il vero Westonnelle ultime partite, con la sua gara in Coppa Italia contro il Monza che è stata davvero molto convincente, motivo per cui sta attirandodi più su di sé le attenzioni di tutta Europa. LaPresseLa sua adattabilità a tutti i ruoli del centrocampo gli hannopermesso di essere nelle grazie di Massimiliano Allegri, un allenatore che hapreferito i giocatori eclettici e in grado di adattarsi alle varie posizioni in campo. Il suo talento comunque è stato scoperto in Europa, infatti il suo passaggio dagli Stati Uniti al Vecchio Continente è stato ...

... campionato cheAdrien, anche per elevare l'ingaggio dai 7 attuali ai 10 prospettati. ... Anche Westonresta un nome spendibile sul mercato. Dipenderà ovviamente dalle cifre in ballo. ...Una figura nuova nel panorama italiano, abituato a rigide divisioni di compiti, ma cheil ...in lista di sbarco: serve far cassa . Allegri deus ex machina in allenamento, in panchina e ... Juventus: tifosi infuriati, vogliono due giocatori via da Torino