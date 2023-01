Mazzocco e Tounkara all’ Avellino

PadovaOggi

Avellino . Il prestito con obbligo di riscatto per Mamadou, l' acquisto a titolo definitivo per Davide: ecco il dettaglio contrattuale nell'affare chiuso dall'Avellino con il Cittadella per l'arrivo dell'attaccante e del centrocampista in ...Avellino . Davidee Mamadouhanno raggiunto Avellino : prima tappa in hotel per il centrocampista e l'attaccante, ormai nuovi calciatori biancoverdi e che nelle scorse ore hanno salutato sui profili ... Serie B, calciomercato: Cittadella, Mazzocco e Tounkara approdano all'Avellino Gli irpini non perdono da otto partite consecutive. Si sono rafforzati sul mercato e hanno cambiato guida tecnica. Ultimi precedenti sfavorevoli all'Acr Messina ...Tounkara e Mazzocco dal Cittadella all’Avellino, il Bari cede Gigliotti, ecco come si sono mosse ufficialmente le altre di serie B. Il Cittadella va a rinforzare l’Avellino, cedendo alla società campa ...