Mauro Gioia | chi è | età | carriera | chi è la moglie | Claudia Gerini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Cantante e regista napoletano ed è alla cultura partenopea che Claudioha legato le sue canzoni e la sua storia professionale. Le sue opere rappresentano una sorta di memoria storica della sua città natale. Andiamo a conoscerlo più da vicino. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e lavorativa. View this post on Instagram A post shared by(@fondo) Chi è? Nato a Napoli il 4 maggio del 1966 a Piedigrotta, Napoli dove ha trascorso la sua infanzia per poi trasferirsi a Parigi, dove torna periodicamente, compatibilmente con gli impegni lavorativi per stare con lae la figlia. Si sente ormai parigino di adozione il regista che sottolinea in un’intervista: “Parigi mi ha adottato nel ...