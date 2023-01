Mattreo Salvini e Conftrasporto - Confcommercio da alleati vinceranno la ' battaglia' sul Brennero?

Cremona Sera

"Anche il vicepresidente del Consiglio si è espresso contro le limitazioni al traffico imposte dall'Austria al valico del Brennero, misure reiterate che danneggiano tutta la nostra economia. Siamo con ... Matteo Salvini a Cremona, Piadena e Crema. Il ministro in città per ... Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha risposto alla protesta in cui le ruote di alcuni Suv sono state tagliate, a Milano ...Troppi morti e troppi feriti sulle strade italiane. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini continua la sua crociata contro i monopattini elettrici ...