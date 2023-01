Mattia Lucarelli e Federico Apolloni arrestati per violenza sessuale | “Dai video emerge l’incapacità di capire il disvalore”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Gli“potrebbero verosimilmente in altre occasioni approfittare di una giovane ragazza ubriaca fuori da una discoteca per adescarla e portarla presso l’abitazione di uno dei due ragazzi, e quindi ivi abusare della stessa e riprenderla a sua insaputa”. La giudice Sara Cipolla spiega così la necessità degli arresti domiciliari per i calciatori del Livorno– figlio di Cristiano – e, entrambi accusati didi gruppo nei confronti di una studentessa americana. Nell’ordinanza la gip di Milano scrive che gli indagati hanno filmato la vittima “a sua insaputa” e che da questidegli indagati di comprendere appieno il...

La Gazzetta dello Sport

Arresti domiciliari per due calciatori del Livorno di 22 e 23 anni accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana a Milano. Il 23enne è, figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano. L'altro è Federico Apolloni, compagno di squadra. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Milano, che ha diretto gli ...Arresti domiciliari per due calciatori del Livorno di 22 e 23 anni accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana a Milano. Uno è 23enne, figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano, l'altro è Federico Apolloni, compagno di squadra. A complicare il quadro indiziario dei due calciatori della squadra di ... Arrestato Mattia Lucarelli, figlio di Cristiano: l'accusa è violenza sessuale di gruppo Alla violenza avrebbero partecipato altri tre amici, ora indagati, ma non colpiti dalla misura cautelare. Violenza sessuale di gruppo. È questa l'accusa con la quale è finito agli arresti domiciliari ...La polizia di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Mattia Lucarelli, calciatore 23enne e figlio dell'ex giocatore del Livorno, per violenza s ...