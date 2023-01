Matteo Messina Denaro | un poster de Il Padrino trovato in una delle sue case

Ci è cascato ancheDenaro che, nel primo covo dove ha trascorso una parte della sua latitanza, ha scelto 'Il padrino' di Francis Ford Coppola come quadro per decorare le pareti. I ...Un nuovo tassello, al gigantesco puzzle della vita clandestina diDenaro qui si aggiunge praticamente ogni ventiquattr'ore. Le prove dell'esistenza invisibile del capo indiscusso del ...“Per spirito di solidarietà mi sono prestato ad accompagnarlo a Palermo per la seduta di chemio”. È la versione di Giovanni Luppino, l’autista di Matteo Messina Denaro, accusato dalla Dda di Palermo d ...È notizia dello scorso 16 gennaio la cattura del super ricercato Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra ritenuto il mandante degli attentati mafiosi avvenuti in Italia tra il 1992 e il 1993, tra c ...