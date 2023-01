Matteo Messina Denaro | trovato il terzo covo | in casa trovati i poster de Il Padrino e di Joker

Emergono nuovi elementi dai sopralluoghi nei covi diDenaro : nella prima "tana" di Campobello di Mazara , il super boss aveva appesi ai muri anche alcuni poster di film molti famosi e una frase decisamente emblematica. I poster e la ...'C'è sempre una via d'uscita, ma se non la trovi sfonda tutto'. Pensieri e parole che ronzavano nella testa diDenaro . Tanto che per imprimere quella frase il boss aveva deciso di farsi fare un quadro, appeso nel salone del suo appartamento di via Cb 31. La citazione è di un altro cattivo del ...«Sono rimasta sorpresa anche io dalla nomina ricevuta da Matteo Messina Denaro, le dico la verità, non me l'aspettavo. Sono sincera». A parlare con l'Adnkronos ...Dall'arresto di Matteo Messina Denaro, stanno emergendo sempre più nuovi dettagli sulla vita del latitante prima della sua cattura. La polizia ha infatti ...