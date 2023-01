Matteo Messina Denaro | la notizia dal carcere sulla malattia

Castelvetrano, ottobre 1991. Il capo dei capi, Totò Riina , ha fatto sapere al suo pupillo,Denaro , che è necessario convocare una riunione al più presto. Il giovane padrino, all'epoca ventinovenne, non se lo fa ripetere. Qualche giorno dopo, in una bella villa del suo paese ...Giuseppe Cimarosa, il figlio del cugino diDenaro, Lorenzo, che si è apertamente ribellato al boss ed alla sua famiglia, mercoledì scorso aveva lanciato un appello : ' Vediamoci domani, in piazza, alle 16 '. Non in centro, ma in ...E' stata sospesa la prima seduta di chemioterapia prevista ieri in carcere all'Aquila per il boss Matteo Messina Denaro. Il padrino ha chiesto e ottenuto di essere visitato di nuovo dal primario di on ...Accettare la doppia lettura dell’arresto dell’ex boss Matteo Messina Denaro non significa derubricare il lavoro degli investigatori o ...