Matteo Messina Denaro | il nipote organizza una manifestazione anti mafia | ' Poca gente | hanno ancora paura'

Il nipote diDenaro, Giuseppe Cimarosa , ha organizzato una manifestazione contro la mafia e per celebrare l'arresto del boss, di fronte a uno dei covi scoperti dai Ros. 'Non si è trattato di una ...I vertici dell'agenzia di vacanze Valtur parlano contro l'accostamento del loro marchio aDenaro . In una nota pubblicata su Ansa l'amministratore delegato Giuseppe Pagliara afferma: ' Accostare in maniera irrispettosa ed errataDenaro al marchio Valtur, senza ...Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il governo dovrebbe dire la verità e ammettere, come ha fatto in legge di Bilancio tagliando le risorse disponibili, che vuole colpire lo strumento delle intercettazioni ...Nel lungo elenco di misteri che accompagnano la latitanza di Matteo Messina Denaro ce ne sono alcuni più evidenti di altri, quelli che in queste ore stanno facendo parlare di complotti o ...