Matteo Messina Denaro | il disperato appello di Piera Maggio | “Lui sa”

(Di venerdì 20 gennaio 2023)fa un. La donna è convinta che l’ormai ex boss mafioso sappia dove si trova la sua Denise, scomparsa 18 anni fa a Mazara del Vallo, in Sicilia. C’è una correlazione tra la sparizione di Denise e Cosa Nostra?non si arrende ed è sicura che un giorno riabbraccerà la sua piccola. Per farlo sembra intenzionata ad usare ogni mezzo possibile.e ilha parlato ai microfoni di Adnkronos spiegando che è certa che tra sua figlia scomparsa e ...

"Accostare in maniera irrispettosa ed errataDenaro al marchio Valtur, senza specificare che si fa riferimento al periodo in cui il brand apparteneva alla famiglia Patti, cioè circa 25 anni fa, non equivale solamente ad effettuare ...Legge Cartabia, procure in tilt: c'era una volta la determinatezza... Premessa. 'U Siccu' è stato arrestato:Denaro ha terminato i suoi di 30 anni di latitanza nella clinica privata 'La Maddalena' di Palermo e mentre il presidente del Consiglio Giorgia Meloni pensa alla nascita di una ...I covi del boss Matteo Messina Denaro e la relativa immagine satellitare con evidenziati i luoghi. Un appartamento al primo piano di una palazzina gialla. Il paese è sempre lo stesso: Campobello di ...Grosseto: Flash mob molto partecipato quello organizzato nella mattinata venerdì 20 gennaio a Grosseto da parte di Fratelli d’Italia per ringraziare le forze dell’ordine per l’arresto del boss mafioso ...